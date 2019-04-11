На Рівненщині біля траси знайшли сотні буханців хліба
На Рівненщині неподалік міжнародної траси викинули сотні буханців хліба.
Він лежить там уже декілька днів. Звалище виявили селяни. З огляду на маркування на упаковці – хліб спекли на одному із львівських заводів.
Привезли сюди вночі, припускають у поліції. Хто і чому його викинув – будуть з’ясовувати. Винуватцям загрожує штраф до 1700 гривень. Селяни, що помітили хлібозвалище – шоковані.
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Нагадаємо, у Миколаєві змінили назву хліба Стахановський в рамках декомунізації.
2019-04-11
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