На Рівненщині біля траси знайшли сотні буханців хліба

На Рівненщині неподалік міжнародної траси викинули сотні буханців хліба.

Він лежить там уже декілька днів. Звалище виявили селяни. З огляду на маркування на упаковці – хліб спекли на одному із львівських заводів.

Привезли сюди вночі, припускають у поліції. Хто і чому його викинув – будуть з’ясовувати. Винуватцям загрожує штраф до 1700 гривень. Селяни, що помітили хлібозвалище – шоковані.

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Нагадаємо, у Миколаєві змінили назву хліба Стахановський в рамках декомунізації.

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