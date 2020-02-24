На Рівненщині сім’я самотужки встановила газовий котел і отруїлася чадним газом

На Рівненщині багатодітна родина отруїлася чадним газом. До лікарні потрапила вагітна жінка та її десятеро діток, наймолодшому з яких 11 місяців.

Трагедія ледь не сталася через сильні пориви вітру, адже викиди котла почали проникати в будинок. Дивом біду відчули діти, які вночі забили на сполох.

Нині родині вже краще. А газовики з’ясували що господарі встановили новий газовий котел самотужки без фахівців, тож це і могло стати причиною отруєння.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як не отруїтися чадним газом.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.