Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

На Рівненщині сім’я самотужки встановила газовий котел і отруїлася чадним газом

На Рівненщині багатодітна родина отруїлася чадним газом. До лікарні потрапила вагітна жінка та її десятеро діток, наймолодшому з яких 11 місяців.

Трагедія ледь не сталася через сильні пориви вітру, адже викиди котла почали проникати в будинок. Дивом біду відчули діти, які вночі забили на сполох.

Нині родині вже краще. А газовики з’ясували  що господарі встановили новий газовий котел самотужки без фахівців, тож це і могло стати причиною отруєння.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як не отруїтися чадним газом.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Масове отруєння у коледжі Тернополя: 27 учнів у лікарні
Масове отруєння у коледжі Тернополя: 27 учнів у лікарні
Ціни у ЄС падають, а Газпром зазнає збитків: ситуація з газом у світі та вигода для України
Ціни у ЄС падають, а Газпром зазнає збитків: ситуація з газом у світі та вигода для України
Старі родовища виснажені: які шанси знайти в Україні нові поклади газу
Старі родовища виснажені: які шанси знайти в Україні нові поклади газу
Газ для автомобіля: у чому головна небезпека
Газ для автомобіля: у чому головна небезпека
За цю зиму люди заплатили менше і за тепло, і за газ – Гончарук
За цю зиму люди заплатили менше і за тепло, і за газ – Гончарук
Зростання цін на опалення у січні: Гончарук назвав причини
Зростання цін на опалення у січні: Гончарук назвав причини
Гончарук: Україна в лютому виставить на аукціони 12 нафтогазових ділянок
Гончарук: Україна в лютому виставить на аукціони 12 нафтогазових ділянок
Відпочивали на курорті: у Славську отруїлися 14 людей, четверо з них – діти
Відпочивали на курорті: у Славську отруїлися 14 людей, четверо з них – діти

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка