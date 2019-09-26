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На Рівненщині важко травмованих бійців лікують за допомогою арт-терапії

На Рівненщині важко травмованих бійців лікують за допомогою арт-терапії. В реабілітаційному центрі в Клевані  щотижня чоловіки пишуть картини, хоча  для більшості з них навіть пензлик в руках тримати важко – такі заняття організували волонтери і допомагають хлопцям опановувати мистецтво. Все задля їхнього одужання – фізичного та емоційного.

На заняттях з арт-терапії жодних правил. Чоловіки самі обирають сюжет і кольори. Повернувшись з війни, ветерани АТО немов справжні митці зображують на картинах свій внутрішній світ.

Кожен мазок дається чоловікам нелегко через отримані на сході важкі травми, але вони не здаються.

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Такі творчі заняття у Рівненському обласному госпіталі проводять щотижня. Проект започаткували волонтери. Вони й привозять усі потрібні матеріали і допомагають чоловікам створювати малюнки. До арт-терапії долучаються і рідні, які доглядають тут за бійцями.

Медики визнають: це один із найдієвіших методів саме психологічної реабілітації після важких нейротравм та інсультів.

За понад рік бійці створили сотні картин. Деякі з робіт продають на аукціонах, навіть за кордоном. Стіни госпіталю також прикрашають роботи воїнів. Нині тут лікуються до сотні пацієнтів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як НДІ протезування ставить бійців на ноги.

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