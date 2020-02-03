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На Рівненщині водії маршруток пригрозили не їздити місцевими дорогами до їх ремонту

Ремонту сільських доріг вимагають жителі Рівненщини. Шляхи між райцентрами вкриті глибокими вибоїнами, де не можуть проїхати ні маршрутки, ані шкільні автобуси. Водії маневрують поміж ям, об’їжджають їх полями і щораз викидають гроші на дорогий ремонт машин. Селяни нарікають, що до них немає діла ні дорожникам, ні чиновникам, які все списують на відсутність грошей.

В уряді ж твердять, що ремонти таких доріг повинні фінансувати області. Цього року на будівництво та капітальний ремонт місцевих доріг на Рівненщині мають дати 200 млн грн. Ще стільки ж – на поточні роботи. Хоча для волинських доріг цього критично мало. Деталі у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав п’ять трас, які відновлять в першу чергу.

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