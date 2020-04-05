На Рівненському полігоні пройшли масштабні навчання артилеристів ЗСУ

Війну через карантин на паузу не поставиш. На Рівненському полігоні триває інтенсивна підготовка артилеристів. Військові відпрацьовують наступ на противника, застосовуючи найпотужніші гармати. І хоча така зброя нині відведена, наші військові в повній бойовій готовності. І попри карантин, виконують свої обов’язки.

На полігоні вантажівки буксирують грізну зброю артилерії з ніжною назвою Гіацинт. Це десятитонні гармати 152-калібру, вони найпотужніші серед причепної артилерії. Дальність пострілу понад 30 кілометрів. Докладніше у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, напередодні російські бойовики вдарили по ЗСУ фосфорними снарядами.

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