На рівні з Афінами та Ібіцею. Київ потрапив у рейтинг гастростолиць Європи

Київ потрапив у рейтинг гастрономічних столиць Європи на рівні з Провансом, Афінами та Ібіцею. Перелік складали журналісти британського видання The Independent, вони навіть відзначили два столичні заклади де можна скуштувати найсмачніші борщ та вареники.

Вітчизняні ресторатори кажуть, що мають чим здивувати. Нині головний тренд – відродження старовинної і зовсім нестереотипної української кухні.

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Наприклад, в самісінькому серці Києва на Андріївському узвозі кухарі створюють зовсім нову українську кухню. Тут можна скуштувати чорні вареники із судаком чи начинені зайцем та ліщиною.

Власник закладу Дмитро Борисов пояснює, що наша кухня нічим не поступається популярній італійській чи французькій. Це не масна їжа, яку готують удома, а з наших продуктів можна зробити шедевр високої кухні.

Українські ресторатори та кухарі працюють без мішленівських відзнак, але певні, що Київ можна перетворити на повноцінну гастростолицю.

У нас топові заклади на різний смак, їм потрібна лише промоція. Більше міжнародних заходів та фестивалів приваблять іноземців. А оцінивши наші шедеври, вони захочуть повернутися знову.

Нагадаємо, у Києві відкрився новий для міста формат закладу Kyiv Food Market.

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