На роботу через холод і 7 кіл пекла: як люди добираються з Коломиї до Франківська

Локомотив потяга Коломия – Івано-Франківськ зайнявся прямо в дорозі. Люди виходили з переповнених вагонів і самі гасили пожежу. Воду носили у відрах.

Тиснява у вагонах, всередині люди душаться. Так відбувається щоранку та щовечора. Напрям Коломия – Івано-Франківськ завжди найпопулярніший. У туалетах сморід, двері не зачиняються. Вікна аварійні – влітку не відчиняються, взимку через шпарини нещадно дме. Підлога місцями провалюється.

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Жахливі умови у приміських потягах – звична практика для пасажирів. І виправити ситуацію неможливо, бо грошей на оновлення локомотивів і заміну зношених деталей роками не вистачає, нарікають залізничники. Приміські перевезення – 100-відсотково дотаційний транспорт, бо майже всі пасажири пільговики. Державну програму, що мала б оплачувати їхній проїзд, три роки тому зупинили. Компенсацію переклали на плечі місцевих бюджетів. Лише цього року за перевезення пільговиків Прикарпаття заборгувало майже сім мільйонів гривень.

Монетизація пільг – оптимальний варіант, аби хоча б мінімально виправити ситуацію, кажуть фахівці. Це дозволить відслідкувати пасажиропотік та отримати гроші за надані послуги. Без державної підтримки витягти приміські пасажирські перевезення з прірви просто неможливо.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Україні подорожчав проїзд у потягах

Опубліковано Жовтень, 10 в 22:21



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