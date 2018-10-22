На роботу їде той, хто протиснеться! Чому у Львові проблеми з маршрутками

Сьома ранку. На вулиці ще темно, дорогу освітлюють лише фари маршруток. На рейс вони виїхали о шостій, втім, уже заповнені вщент.

У мікрорайоні Рясне на роботу чи навчання їде той, хто першим протиснеться в автобус. Ті ж, хто крізь натовп до салону не прорвались, чекають наступного. Втім, вірогідність поїхати і в іншій маршрутці – не набагато більша.

Місцеві нарікають: за 7 км від центру Львова – живуть наче у транспортній блокаді. На папері з центром міста з’єднують 10 маршрутів, однак насправді працюють лише половина з них. Тож ті автобуси, що їздять – впоратись не можуть.

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У мікрорайоні одна за одною виростають багатоповерхівки. Жителів більшає, натомість громадського транспорту – не додається. Люди переконують: не раз оббивали пороги до кабінетів чиновників, але марно. Допекло настільки, що на вихідних влаштували акцію протесту.

У міськраді на скарги мешканців відповідають: приватні перевізники перестали обслуговувати частину маршрутів, бо вони, начебто, стали нерентабельними. На них мають оголосити конкурс. Натомість, кажуть в управлінні транспорту, львівська влада запустила новий експериментальний маршрут номер 49.

До слова, штурм маршруток і зламані кістки у тисняві: як працює транспорт в Івано-Франківську.

Опубліковано Жовтень, 22 в 21:47



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