Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
На Росії знову впав Су-34 | Результати Рамштайн | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– У Воронезькій області РФ впав Су-34 — деталі;
– Зведення Генштабу;
– Обстріл Нікопольщини — є влучання;
– Перший день дебатів на Генасамблеї ООН: підсумки;
– Результати переговорів на Рамштайні вже незабаром відчують ЗСУ — Умєров;
– Перезапусти Харків! У місті думають над тим, як залучити інвесторів;
– Туреччина стала найбільшим покупцем вугілля, видобутого на анексованих територіях;
– Екоактивісти з Херсона та Маріуполя проводять навчання з екологізації;
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