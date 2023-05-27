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Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV

На смак херсонська, але вирощена на Київщині: полуниця по-переселенськи

Поблизу Білої Церкви фермер з-під Херсона Сергій Коломоєць вирощує полуниці та вже навіть зібрав перший урожай. Він втратив усе на рідній Херсонщині, вибирався із дому разом із родиною під обстрілами, їхав у невідомість із дружиною та двома дітьми. Але не впав у відчай і відновив свою справу на Київщині.

Це вперше Сергій вирощує полуницю не вдома, під Новою Каховкою, а на Київщині.

– Де виросла – значення не має. На смак – справжня, херсонська, – зазначає Сергій Коломоєць.

В Білу Церкву приїхали, бо у ці краї раніше чоловік возив овочі на продаж. Зі старим своїм домом подумки попрощалися, адже так легше пережити втрату. А колишні сусіди Сергія з Херсонщини пишуть, що полуниця вдома вродила навіть без догляду.

Та чи повернеться ще Сергій з родиною – не знає. Тому й облаштувався на Київщині. До того ж, вдалося знайти хороших партнерів по бізнесу. Врожай полуниці, як і раніше, на Херсонщині, допомагають збирати сини.

Переселенці, полуниця
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