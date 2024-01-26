Олена Фроляк, керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
На Сумщині пролунало 16 вибухів: що відомо | Новини Факти ICTV за 26.01.2024
– Росіяни обстріляли Донеччину: деталі атаки
– 16 вибухів на Сумщині: що відомо станом на 26.01.2024
– Зведення Генштабу 26.01.2024
– Робота саперів 80 ОДШБр у Кліщіївці – репортаж з передової
– Росія скликала термінове засідання Радбезу ООН через катастрофу з Іл-76
– ГУР прокоментувало авіакатастрофу у Бєлгороді
– Росія, попри санкції, продовжує купувати військові мікросхеми із західних країн
– Між Україною та ЄС “тривають дискусії” щодо питання повернення українців додому – Стефанішина
– Виплати ВПО переглянуть та оптимізують – Верещук
– Українські школярі стали гірше вчитися
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 11.30 (26.01.2024).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.