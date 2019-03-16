На Світлодарській дузі ворог переміщує техніку

Ворог весь час провокує захисників Світлодарської дуги. Бійці бригади імені князя Костянтина Острозького розповідають: обстріли бувають і вдень, та найгарячіше тут – уночі.

На Світлодарській дузі так зване весняне перемир’я не протривало і дня без кулеметів.

Василь перераховує озброєння, яке застосовує ворог. Найчастіше кремлівські найманці б’ють зі стрілецької зброї. Традиційно – з настанням темряви.

Причому прицільність відрізняється. Усе залежить від ротації, зауважили бійці бригади імені князя Костянтина Острозького.

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На провокації українські вояки не відповідають, аби зайвий раз не викрити вогневі точки. Однак коли ворог уже починає насипати – на армійському сленгу це означає прицільний тривалий обстріл, наші захисники не мовчать.

Щовечора наші бійці чують рух техніки. Причому і гусеничної, і колісної.

Також над позиціями українських вояків часто літають пташка противника. Ворог використовує безпілотники, аби подивитися, яка зброя тут є, чи з’явилися нові окопи. Наші захисники потроху копають траншеї, хоча ґрунт – глина з камінням, не надто придатна для земельних робіт.

До слова, скидає гранати з безпілотників: ворог активізувався на околицях Авдіївки.

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