ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

На Світлодарській дузі ворог переміщує техніку

Ворог весь час провокує захисників Світлодарської дуги. Бійці бригади імені князя Костянтина Острозького розповідають: обстріли бувають і вдень, та найгарячіше тут – уночі.

На Світлодарській дузі так зване весняне перемир’я не протривало і дня без кулеметів.

Василь перераховує озброєння, яке застосовує ворог. Найчастіше кремлівські найманці б’ють зі стрілецької зброї. Традиційно – з настанням темряви.

Причому прицільність відрізняється. Усе залежить від ротації, зауважили бійці бригади імені князя Костянтина Острозького.

Дивіться: Морська охорона посилила свою присутність в українських водах – причини

На провокації українські вояки не відповідають, аби зайвий раз не викрити вогневі точки. Однак коли ворог уже починає насипати – на армійському сленгу це означає прицільний тривалий обстріл, наші захисники не мовчать.

Щовечора наші бійці чують рух техніки. Причому і гусеничної, і колісної.

Також над позиціями українських вояків часто літають пташка противника. Ворог використовує безпілотники, аби подивитися, яка зброя тут є, чи з’явилися нові окопи. Наші захисники потроху копають траншеї, хоча ґрунт – глина з камінням, не надто придатна для земельних робіт.

До слова, скидає гранати з безпілотників: ворог активізувався на околицях Авдіївки.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Cкидає гранати з безпілотників: ворог активізувався на околицях Авдіївки
Скільки військових голосуватимуть на виборах у зоні ООС
Бойовики обстріляли школу на Донбасі
Росія продовжує постачати зброю і припаси бойовикам
Ціль шукають із безпілотників. На Донбасі активізувалися ворожі снайпери
Перемир’я 8-го березня тривало менше доби – бойовики випустили 82-мм міни
На Донбасі загинув 21-річний військовий зі Львівської області
Одного бойовика ліквідовано, трьох поранено – ситуація в зоні ООС

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка