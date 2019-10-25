На Тернопільщині 15-річна дівчина випала з автобусу і померла – хто винен і причини

30 км від Тернополя до Скалата для 15-річної студентки Наталії Цар стали смертельними. Через вирви на дорозі, автобус кинуло з такою силою, що двері відчинилися і дівчинка, з переповненого автобуса, випала. В лікарню Наталю вже не довезли, від травми голови вона померла в дорозі. Люди, через аварійність, тричі перекривали дорогу. Просили ремонту, але їх не чують.

В п’ятницю, як завжди, Наталя поверталася додому з навчання. Їхала рейсовим автобусом Кам’янець-Подільський – Тернопіль.

Випала вона між селом Колодіївка та містом Скалат, колесо потрапило в яму, двері відчинилися і дитина вилетіла.

Поліція розслідує ДТП, перевіряє технічний стан автобуса та шукає свідків трагедії.

Дивіться: Що три години в ДТП гине людина. Чому дороги в Україні залишаються трасами смерті

Тим часом громада вийшла на протест.

Близько півсотні людей перекрили трасу поблизу Тернопільського аеропорту. Люди обурені, понад три десятки звернень за рік і жодної реакції. Це третя акція перекриття траси за останні три місяці.

Раніше дорожники обіцяли відремонтувати аварійні шматки до першого вересня. Після трагедії запевнили, що знову повернуться з ремонтом, але їх досі немає.

Об’єднана Скалатська громада просить не лише відремонтувати аварійну ділянку, а й встановити ваговий комплекс. Готові долучитися фінансово, але в Службі автомобільних доріг їм вкотре відмовляють. Чиновники не зважають на те, що бюджет можуть поповнити штрафи через надмірне перевантаження.

Лише на Тернопільщині цього року в ДТП загинули 85 людей.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Туреччині мікроавтобус зіткнувся з трактором – постраждали 10 українців.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.