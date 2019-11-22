На Троєщині три місяці тліє сміттєзвалище: хто труїть людей у спальному районі

Уже три місяці на околиці спального району Троєщина в Києві тліє 50 тонн сміття. Пожежники не можуть його загасити. А місцеві жителі потерпають від жахливого смогу. Протягом року непотріб з усього Києва звозили на стихійне сміттєзвалище, трамбували та засипали землею поки не завалили всі 30 гектарів. Потім відходи підпалили, а вогонь пішов углиб звалища. Як сталось, що у спальному районі виникло несанкціоноване звалище.

Аби вивезти сміття – непотріб підпалили, але пожежа пішла під землю.

Мільйонні збитки екології, про які каже активіст, завдав засновник будівельного кооперативу Атовець, що зареєстрований за адресою сміттєзвалища, – Леонтій Поляков . На перший погляд ,документально все у нормі. Проект забудови ділянки існує, але тут мали б бути будинки для АТОвців, а не сміттєвий полігон.

Так званий господар жодної шкоди не бачить, але зустрітися не захотів. Проте телефоном сказав: сміття возить не він, а користується ділянкою, начебто, законно.

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Натомість у Деснянському райуправлінні поліції запевняють: Поляков і сміття незаконно завозив, і документи на забудову ділянки підробив. За незаконні дії проти чоловіка порушили три кримінальні провадження. Четверте загрожує горе-підприємцю за те, що не платив людям за тяжку та небезпечну роботу. Безхатьків, які безкоштовно гнули спину на Полякова, поліція забрала у відділок для допиту.

Пожежники та комунальники гасили вогонь до ранку, проте вже наступного дня, ближче до обіду, над звалищем знову піднявся шкідливий смог.

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