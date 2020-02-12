На в’їзді до Києва кілометрові черги фур через акцію перевізників під Кабміном

У Києві страйкують міжнародні перевізники. Десятки вантажівок частково блокують рух на трасах при в’їзді до Києва. Зібралися водії і під Кабміном.

Вимоги водіїв прості: вирішити ситуацію з чергами на кордоні, зважування вантажівок та вирішити проблему з видачею дозволів на міжнародні перевезення. Водії вважають, що через це скоротилася кількість міжнародних рейсів більш ніж на 5 тис. Загалом вимог 15.

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На Одеській трасі рух ускладнено, фури повністю заблокували 2 смуги, через що утворився затор. До міста фури не пускають поліцейські, побоюючись, що вони можуть приєднатися до мітингу.

Але водії запевняють, що їдуть просто додому. Втім, навряд чи велика кількість фур може одночасно прямувати додому. Водії обурені, деякі чекають по кілька годин, інформацію їм не надають.

Під Кабміном зібралися далекобійники. Перевізники обіцяють – акція буде безстроковою, допоки їхні вимоги не виконають, але перекривати доріг не планують.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як без затишку і рідних живуть в дорозі українські далекобійники.

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