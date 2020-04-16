На в’їзді до Києва утворились затори через блокпости – як перевіряли водіїв

У Києві від сьогодні (16 квітня) особливий режим в’їзду та виїзду. Навколо міста облаштували 9 пунктів температурного скринінгу. Там зупиняють автобуси та легкові авто, де троє і більше людей. У кого температура 37,5 відправляють на самоізоляцію під розписку. У кого 38 і вище – викликають швидку, роблять тест і відряджають до спеціальних медзакладів.

Перший пункт запрацював на Житомирській трасі – і там одразу утворився затор.

Тут поліція, Нацгвардія, Держпродспоживслужба, рятувальники, волонтери. Такою командою на в’їздах до столиці від сьогодні мірятимуть температуру.

Перевіряють не всіх. Під прицілом особливі категорії. Температурний скрінінг здійснюється в автобусах, мікроавтобусах, вантажно-пасажирському транспорті і в легкових, у яких перебуває три і більше осіб.

Факти ICTV раніше писали про те, що на в’їздах до Львівської області встановлюють блокпости для вимірювання температури.

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