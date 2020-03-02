На Вінничині мітингують на підтримку районних лікарень, що не визнано опорними

Мітинги на підтримку районних лікарень – така перша реакція людей на оголошення попередніх списків опорних медзакладів.

Найбільш невдоволені на Вінниччині. Там активно стали на захист лікарень у Крижополі, Шаргороді та Барі.

Люди впевнені, що їхні медзаклади нічим не поступаються визначеним у департаменті охорони здоров’я. Що чекає на людей та персонал клінік – дивіться у сюжеті Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у звичайній районній лікарні вдалося зробити успішну трансплантацію нирки.

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