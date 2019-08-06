На Волині активісти почали ловити браконьєрів у фотопастки

На Волині крадуть ліс, нещадно ріжуть цінні дубові насадження. Активісти впевнені, причетні до цього не лише браконьєри, а й самі лісівники, які прикриваючись санітарною вирубкою, спилюють здорові дерева.

Останні все спростовують, мовляв, їхня вирубка законна.

Активісти, аби простежити ситуацію в лісі, встановили там 40 камер. Так звані фотопастки зафіксували, яку саме деревину та в яких обсягах вивозять.

Жодного здорового дуба не зрізали, запевняють лісничі. А до сухих дерев ще дійде черга, спочатку забирають ті, на яких ще можна щось заробити.

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На дії лісівників активісти поскаржилися поліції. Активісти збирають докази і не припиняють патрулювати волинські ліси.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Нацпарку Карпат під виглядом санвирубки пиляють ліси.

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