На Волині і Черкащині ОТГ протестують проти примусового приєднання

В Україні почалась нова хвиля протестів об’єднаних територіальних громад. Представники ліквідованих через реформу децентралізації ОТГ перекривають траси і їдуть у Київ під Кабмін. Люди не згодні із добровільно-примусовим перекроюванням їхньої адміністративної долі, згідно із перспективними планами уряду.

Новина про те, що їхню успішну трирічну громаду приєднають до Луцька, жителів Княгининок на Волині просто шокувала. Тут збудували десятки кілометрів нових доріг, обладнали освітлення на вулицях, відремонтували школи, садочки та ФАПи, усюди встановили камери відеоспостереження та відкрили величезний сучасний стадіон. Бюджет зріс на половину, і становить 75 млн грн на рік.

Проти приєднання до Луцька і жителі Заборолівської громади. У їхній ОТГ 12 самодостатніх сіл, які теж проти об’єднання з обласним центром, бо це позбавить їх землі та грошей, переконані люди. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про недобровільне об’єднання ОТГ в Київській області.