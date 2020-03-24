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На всіх не вистачить. Скільки в Україні апаратів штучної вентиляції легень

Підступний коронавірус впевнено шириться регіонами нашої держави. Досвід країн, які опинились в епіцентрі епідемії, показує, що у середньому у 5-7% хворих Covid-19 вражає легені і спричиняє вірусну пневмонію. Життя таких людей залежить лише від апарату штучної вентиляції легень.

У Міністерстві охорони здоров’я звітують, що в українських медзакладах 989 таких апаратів. Вони готові до порятунку складних пацієнтів. Та сказати, що цієї кількості апаратів мало, це нічого не сказати. Медики одностайно закликають українців дотримуватися карантину аби одночасно було не надто багато хворих. Адже без апаратів штучної вентиляції легень людина з ускладненнями після коронавірусу приречена. Деталі у сюжеті Христини Величанської та Владислава Круглова.

Нагадаємо, лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходить 21 громадянин України.

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