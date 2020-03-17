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На вулицю лише з дозволу. Франція посилює заходи безпеки через коронавірус

Франція запроваджує ще жорсткіші заходи безпеки через COVID-19. В країні майже 7 тис. хворих, і майже 150 смертей. Відсьогодні (17 березня) французам заборонено виходити з дому без особливої потреби. Наступні два тижні у Парижі скасовані більшість маршрутів громадського транспорту.

У регіонах готують розгортати польові госпіталі. Вулиці французьких міст спорожніли, так само як і полиці магазинів.

Відсьогодні пересуватися по Франції можна лише з папером-дозволом, який треба заповнювати щоразу, виходячи з дому. На папері треба вказати своє ім’я та прізвище, дату народження і адресу проживання. Потім необхідно обрати одну з 5 причин для виходу – робота, закупи, похід до лікаря, невідкладні сімейні справи (це переважно для медичних працівників, які можуть лишити дітей у державних закладах) і короткі прогулянки поблизу дому для занять спортом чи для того, щоб вигуляти собаку.

Є альтернатива у вигляді доставки їжі, однак сервери не витримують, і зайти на сайти часто просто неможливо. Ресторани пропонують доставку їжі додому, але чекати її можна годинами. Те саме і з дистанційним навчанням для дітей – шкільні інтернет-платформи перенавантажені і часто не працюють.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Париж ввели війська та бронетехніку для посилення карантину.

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