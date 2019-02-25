На виборах у Молдові лідирує проросійська партія

На парламентських виборах у Молдові перемогла проросійська партія. За соціалістами, яких очолює президент країни Ігор Додон – 32%. Це близько 20 місць у парламенті де 101 депутат. Однак загалом у Москві чекали куди більших результатів від своїх протеже. За нинішніх результатів сформувати уряд лише зі своїх міністрів у них не вийде. До парламенту Молдови проходять 4 партії. Загалом жодна політсила не отримала більшості.

Головні опоненти проросійських сил – опозиційний блок ACUM, в який входять проєвропейський партії, очолювані Майєю Санду та Андреєм Нестасе. Партія набрала більш як 26%.

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Провладна Демократична партія на чолі з олігархом – Владом Плахотнюком посіла третє місце. Демократи також заявляють про європейський курс, однак їх критикують за корупцію і імітацію руху до ЄС. Популістська партія Шор, – четверта. Її очолює скандальний бізнесмен Ілан Шор, якого звинувачують у причетності до крадіжки мільярда євро з банків Молдови.

Люди зневірені. На парламентських виборах в Молдові зафіксували низьку явку – менше 50%. Також вперше в історії країни, комуністична партія не потрапила до парламенту.

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