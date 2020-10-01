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На закарпатському КПП Тиса-Загонь кілометрові черги: чому не пускають вантажівки

На Закарпатті перед українсько-угорським пунктом пропуску Тиса-Загонь величезна черга, завдовжки майже 4 км. Застрягли сотні вантажівок – водії втомлені, чекають уже три доби. Коли перетнуть кордон не відомо.

Машини з вантажами стоять на трасі Київ-Чоп, а також перед самим перепускним пунктом. Водії ночами не сплять, без води і туалетів. Ближче до кордону вже легше, бо там є заправки і магазини.

Черга виникла, бо збільшилася кількість машин, які прагнуть проїхати саме тут, бо кордон між Білоруссю і Польщею закритий, тож ті кому треба до Польщі об’їжджають через Україну.

Місцеві прикордонники кажуть: за добу пропускають до 200 вантажівок. Більше не можуть, не приймає суміжна сторона.

У вересні також були величезні черги на Закарпатті перед пунктом пропуску Лужанка на українсько-угорському кордоні. Люди, щоб потрапити в Угорщину, чекали по шість діб.

Черга виникла ще й через поглиблений контроль з боку Угорщини. Їхні прикордонники довго і ретельно вивчали усі документи, які підтверджують право на в’їзд.

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