На Закарпатті пройде міжнародний дитячий турнір із баскетболу

Заради міжнародного баскетбольного турніру в Закарпатському селі Чорна Тиса буквально за кілька днів на інвестиції місцевих бізнесменів спорудили баскетбольний спортивний майданчик.

На баскетбольний вишкіл у гори приїхали 80 юних спортсменів з Києва та області. Тренують баскетболістів іноземці, два американці та іспанець. Тож, окрім фізичної підготовки, практика з англійської.

Читайте: В НБА баскетболіст переламав ногу навпіл під час матчу

Раніше юні баскетболісти виїжджали на збори до Латвії чи Болгарії, останні два роки – на Закарпаття. Головна перевага – це гірське розріджене повітря, яке потребує додаткових фізичних зусиль.

Цього року тут вирішили провести міжнародний турнір, директор комплексу буквально за кілька днів облаштував нове якісне поле.

Усе робив власними силами, допомагали діти й тренери.

За кілька днів сюди на міжнародні змагання, окрім українців, приїдуть з півсотні румунських спортсменів. Так поступово Закарпаття може перетворитися на потужну базу підготовки майбутньої слави українського баскетболу.

Нагадаємо, баскетболістів російського клубу Хімки пограбували під час матчу фінальної серії плей-оф Єдиної ліги ВТБ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.