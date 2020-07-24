На Закарпатті замість 13 районів – шість: чому люди незадоволені районуванням

У рамках децентралізації кількість районів в Україні скоротили більш, як утричі. За логікою Кабміну, старий поділ уже застарів, і не є ефективним.

На Закарпатті, наприклад, замість 13 старих районів, буде шість. Місцеві експерти кажуть: і це забагато, достатньо було й чотирьох, і побоюються сепаратизму.

Найбільше хвилювань навколо збільшеного Берегівського району. Українські політологи запевняють: його створили на догоду Угорщині, щоправда, розробники закону кажуть, це далеко не так.

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Чиновників і справді поменшає. Та у райрадах – повна невизначеність.

Розробники децентралізації запевняють – керувалися принципом територіальної цілісності. Тому у ризикованих прикордонних районах спеціально розмістили представництво державної влади.

17 липня Верховна Рада України ухвалила новий розподіл на райони в рамках реформи децентралізації. Список та карти нових районів в Україні – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.