На Запоріжжі квітне найбільший в Європі кизиловий сад

На Запоріжжі нині квітне найбільший в Європі кизиловий сад – 15 гектарів, понад 12 тис. дерев.

Цілющі плоди збиратимуть в середині літа. Ягода дуже корисна – нормалізує апетит, покращує роботу підшлункової, стабілізує рівень цукру.

Втім в Україні кизил, попри свої властивості – не дуже популярний продукт. Де шукають ринки збуту підприємці та як квітне нині кизиловий сад – дивіться у сюжеті Андрія Почтєва.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Львівщині вирощують екзотичні фрукти та ціни саджанців.

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