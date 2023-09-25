Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
НАБІГ РДК на Курськ | Наслідки АТАКИ на Черкасах| Новини Факти ICTV за 25.09.2023
– Здобутки ЗСУ на Таврійському напрямку;
– Бійці РДК здійснили похід до Курської області – кілька співробітників ФСБ, прикордонників і росармійців було убито;
– У Курську на аеродромі Халіно вибухнув український безпілотник – серед поранених та ліквідованих – командування російського авіаполку.
– Генеральний секретар МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив про нестабільність ситуації на ЗАЕС;
– Україна вперше не потребуватиме імпортного газу під час опалювального сезону – чи вистачить власного;
– Україна має всі можливості прибрати Росію зі світової карти титану – як це зробити;
– Удар по готелю в центрі Черкас: які наслідки атаки 21 вересня;
– У Боярській ОТГ узялись за ремонт укриттів у школах – чому затягнули.
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