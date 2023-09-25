НАБІГ РДК на Курськ | Наслідки АТАКИ на Черкасах| Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– Здобутки ЗСУ на Таврійському напрямку;

– Бійці РДК здійснили похід до Курської області – кілька співробітників ФСБ, прикордонників і росармійців було убито;

– У Курську на аеродромі Халіно вибухнув український безпілотник – серед поранених та ліквідованих – командування російського авіаполку.

– Генеральний секретар МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив про нестабільність ситуації на ЗАЕС;

– Україна вперше не потребуватиме імпортного газу під час опалювального сезону – чи вистачить власного;

– Україна має всі можливості прибрати Росію зі світової карти титану – як це зробити;

– Удар по готелю в центрі Черкас: які наслідки атаки 21 вересня;

– У Боярській ОТГ узялись за ремонт укриттів у школах – чому затягнули.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.