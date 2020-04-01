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Над Арктикою вперше утворилася озонова діра розміром з пів-Європи

Величезна озонова діра вперше утворилася над центральною частиною Арктики. Концентрація озону знизилася на 90 % – такі дані порталу NASA Озон Вотч.

Площа озонової діри близько 6 млн квадратних кілометрів, це більше половини території Європи. Причина – сильні вітри в Арктиці. Та науковці сподіваються, що коли потеплішає, – озонова діра затягнеться та вже не становитиме небезпеки.

Факти ICTV раніше писали про те, як виглядає гігантська озонова діра над Антарктидою.

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