Надалі бомбардує міста та вбиває дітей. Дії Росії в Україні

Росія продовжує цілеспрямовано знищувати український народ. Вона й надалі бомбардує міста і вбиває наших громадян. Від широкомасштабного вторгнення від рук окупантів вже загинула 71 дитина. Ще більше сотні зазнали поранень.

Водночас наші військові демонструють дива стійкості та мужності й переходять у наступ. Під Черніговом знищили дивізіон ракетних комплексів Іскандер. Саме з них окупант обстрілював мирні міста і вбивав цивільне населення.

А під Броварами українські захисники перетворили на брухт цілу колону ворожих танків. Там ліквідовано двох командирів полку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.