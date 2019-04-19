Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Надсучасні сховища боєприпасів в Україні: як будують та охороняють

На Калинівському арсеналі будують надсучасні сховища боєприпасів. Саме тут у вересні 2017-го сталася масштабна пожежа і тоді зазнали руйнувань тисячі будинків у п’яти селах. А у повітря злетіло 32 тис. тонн снарядів.

Спершу військові називали це диверсією. Згодом Генпрокуратура засекретила рішення судів у справі про вибухи. Розслідування триває і досі.

Але військові ніби вже роблять висновки – після вибухів у Калинівці, Балаклії і в Ічні. Понад 4 млрд грн. підуть на спорудження залізобетонних сховищ.

Потрапити на територію Калинівського арсеналу після вибухів 2017-го непросто. Військові посилили всі заходи безпеки. Від воєнізованої охорони відмовилися. Тепер за периметром спостерігають камери, спеціалізовані батальйони та кінологи з собаками. А ще тут 3 контрольно-пропускні пункти. На останньому, перед самими сховищами боєприпасів, кілька ступенів перевірки.

Читайте: Вибухи на арсеналах: скількох військових залучили до відповідальності

Але найголовніше – сховища. Споруджені за новими стандартами. Повністю насипні, залізобетонні і з мінімальним втручанням людини. Усього на Калинівському арсеналі зведуть таких 56. До кінця року обіцяють зробити 10.

На трьох арсеналах, які вибухали – це Цвітоха на Хмельниччині, Балаклія на Харківщині та Калинівка, до 2021-го буде 135 сховищ. Однак, українські склади потребують трьохсот, щоб перевезти всі небезпечні снаряди.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в арсеналі Ічні знайшли невідомий квадрокоптер.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибухи на арсеналах: скількох військових залучили до відповідальності
Шок і сльози: люди повертаються у села поблизу Ічні
Вибухи складів в Україні – у НАТО заявили про нову допомогу
Арсенал в Ічні могли підірвати за допомогою телефону – Матіос
136 нових складів за 3 роки: Україна витратить 4 млрд на будівництво арсеналів
Ніяких диверсій: в Україні збудують 15 сучасних сховищ боєприпасів
Вибухи в Ічні: пожежу на складах ліквідовано
Нагадує Прип’ять: вибухи складів під Ічнею перетворили Августівку на руїни

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка