Надсучасні сховища боєприпасів в Україні: як будують та охороняють

На Калинівському арсеналі будують надсучасні сховища боєприпасів. Саме тут у вересні 2017-го сталася масштабна пожежа і тоді зазнали руйнувань тисячі будинків у п’яти селах. А у повітря злетіло 32 тис. тонн снарядів.

Спершу військові називали це диверсією. Згодом Генпрокуратура засекретила рішення судів у справі про вибухи. Розслідування триває і досі.

Але військові ніби вже роблять висновки – після вибухів у Калинівці, Балаклії і в Ічні. Понад 4 млрд грн. підуть на спорудження залізобетонних сховищ.

Потрапити на територію Калинівського арсеналу після вибухів 2017-го непросто. Військові посилили всі заходи безпеки. Від воєнізованої охорони відмовилися. Тепер за периметром спостерігають камери, спеціалізовані батальйони та кінологи з собаками. А ще тут 3 контрольно-пропускні пункти. На останньому, перед самими сховищами боєприпасів, кілька ступенів перевірки.

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Але найголовніше – сховища. Споруджені за новими стандартами. Повністю насипні, залізобетонні і з мінімальним втручанням людини. Усього на Калинівському арсеналі зведуть таких 56. До кінця року обіцяють зробити 10.

На трьох арсеналах, які вибухали – це Цвітоха на Хмельниччині, Балаклія на Харківщині та Калинівка, до 2021-го буде 135 сховищ. Однак, українські склади потребують трьохсот, щоб перевезти всі небезпечні снаряди.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в арсеналі Ічні знайшли невідомий квадрокоптер.

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