Надзвичайна ситуація і надзвичайний стан – у чому різниця

Надзвичайна ситуація в Україні запроваджена у трьох областях: Чернівецькій, де найбільша кількість виявленого коронавірусу, Житомирській, де померла пенсіонерка, і у Київській.

Терміни надзвичайна ситуація та надзвичайний стан переплутали навіть сьогодні на сайті Міністерства внутрішніх справ, де опублікували можливий список обмежень для жителів Київщини. Серед яких – особливий режим в’їзду-виїзду в область, заборона страйків та навіть можливість примусового вилучення майна для нагальних потреб.

Це все можливо лише при надзвичайному стані. Його може своїм указом запровадити лише президент і затвердити Верховна Рада. Але рішення, які ухвалював Камбмін, стосуються лише надзвичайної ситуації. І це більше сигнал не для населення, а для органів місцевої влади. Докладніше – у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли в Україні припиниться карантин.

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