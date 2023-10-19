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Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини

Нафтогаз долучився до захисту українського неба: запущено новий проєкт

Перша партія з понад 5 тис. дронів-камікадзе вже в Україні. Їх було придбано в рамках проєкту Операція Єдність. Після доукомплектування боєприпасами українського виробництва БПЛА будуть передані Силам оборони.

За словами віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ще 5 тис. дронів з другої партії нашим захисникам передадуть вже незабаром.

Ці 10 тис. дронів вдалося придбати завдяки спільному збору United24, фонду Повернись живим та monobank. За три дні українці зібрали 235 млн грн. Активно на перемогу донатять українські компанії, зокрема і національні.

Як наголошує віцепрем’єр, завдяки допомозі великого бізнесу існує можливість оперативно реагувати на гострі потреби української армії.

– У нас багато проєктів, у яких допомагає бізнес, це пришвидшує реакцію на ті події, які відбуваються у нас в країні. Останній приклад – це Нафтогаз. Коли підключився голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов, то ми швидко запустили проєкт для захисту неба на певній ділянці. Це яскравий приклад швидкої реакції та швидкої акумуляції коштів, – зазначив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дрони, Михайло Федоров, Нафтогаз, Олексій Чернишов
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