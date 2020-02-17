Нафтогаз судиться із Кремлем через активи в Криму – які шанси на перемогу

Україна продовжує судитися з Росією. Цього разу Нафтогаз вимагає повернути 8 млрд доларів за захоплені активи у Криму. Зокрема 4 морські бурові, а також чималі запаси вуглеводнів на шельфі Чорного моря. Крім того, у Нафтогазі не виключають, що судитимуться з Газпромом щодо невиконання умов нового транзитного контракту.

Нафтогаз готує чергове подання документів у рамках арбітражного процесу проти Росії. Але цього разу нашим юристам протистоятиме не Газпром, а безпосередньо Кремль.

Слухання в цій справі розпочнуться вже в травні. А на рішення суду чекатимуть протягом року.

Фахівці попереджають: процес буде нелегким. Бо українським юристам доведеться в прямому сенсі творити історію – схожих випадків анексії активів морське право ще не знало. Утім, шанси на перемогу – високі.

Факти ICTV раніше писали про те, що росіяни вимагають від Укроборонпрому $3 млн.

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