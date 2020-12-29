Нафтогаз відновив роботи на Юзівській площі. Стратегічне значення цього для України

В умовах коронавірусної кризи економіка потребує активізації та пошуків нових шляхів її розвитку. Зокрема це стосується й енергонезалежності України, а також розвитку громад.

У цьому контексті, зокрема Нафтогаз України, прагне дати нове життя для Юзівської площі вуглеводнів – однієї з найбільших нафтогазових ділянок на суходолі нашої країни із перспективними ресурсами традиційного газу і його покладів у щільних колекторах.

– Відновлення пошукових робіт на Юзівській площі має стратегічне значення не тільки для Нафтогазу, а й взагалі для держави, – каже директор дивізіону Нафтогаз розвідка та видобування Олександр Романюк.

Газові поклади залягають у надрах Харківщини та Донбасу, що має вагоме значення і для мешканців цих теренів.

Окрім того, очікується, що ціна на газ у січні для населення зросте. Проте українці також матимуть можливість обирати газопостачальників.

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