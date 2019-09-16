Нафтова криза в Саудівській Аравії може спровокувати конфлікт між Іраном та США

Нафтова криза в Саудівській Аравії. Точних даних про атаку на найбільший у світі нафтопереробний завод мало, тому всі оглядачі ставлять традиційне запитання: кому вигідно?

Перші, хто взяв на себе відповідальність за напад на аравійський нафтопереробний завод – єменські повстанці.

На перший погляд – мотив суттєвий. Саудівська Аравія у громадянській війні в Ємені підтримує урядові сили, тож повстанці-хусити програють боротьбу. До того ж, бойовики володіють переважно стрілецькою зброєю і багато експертів сумніваються, що угруповання, яке досі проводило лише піхотні операції, змогло організувати потужну диверсію дронами. Тим більше, що від кордону з Єменом до міста Абкайк, де розташований завод – тисяча кілометрів.

Сама атака дронів з вибухівкою була надзвичайно ефективною – роботу підприємства на кілька місяців заблоковано.

А от хто має добре підготовлених диверсантів – сусідній Іран. Який, до речі, у Ємені підтримує саме повстанців-хуситів, які й оголосили про атаку. Тому США поки припускають участь в атаці Тегерана, а от Саудівська Аравія – звинувачує прямо.

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Іран і Саудівська Аравія змагаються за першість в арабському світі – зокрема, ще й тому, що сповідують дві різні течії ісламу – шиїти проти суннітів. Досі вони вели війни на території інших держав регіону, використовуючи тамтешні угруповання і племена. Тепер ризик прямого зіткнення різко зріс. І, фактично, лише Сполучені Штати можуть заспокоїти ситуацію.

США протистоять Ірану ще й тому, що Тегеран досі хоче розробляти ядерну зброю. Тож Washington Post, посилаючись на джерела в американській владі, повідомляє: в адміністрації президента Трампа не виключають воєнної відповіді на атаку на саудівські нафтові обʼєкти.

Вартість нафти зросла на 10%, і виграють від цього саме Іран, а ще його союзник – Росія. Аби зупинити здорожчання чорного золота, США відкрили свої стратегічні запаси. І якщо енергетичній кризі поки запобігли, то політична – саме в розпалі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ціни на нафту після атаки на нафтопереробному заводі у Саудівській Аравії зросли на 12%.

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