Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Нагадати про кожного: по всій Україні проходять акції на підтримку в’язнів Кремля

Нагадати про кожного. Під таким гаслом у багатьох містах України 10 жовтня триває акція на підтримку в’язнів Кремля. Рідні закликають владу через 6 років війни ухвалити закон, що має захищати та підтримувати політв’язнів, які сидять за гратами у Росії та на українських окупованих територіях.

Наразі держава сплачує родинам до 100 тис. грн на рік, але цього не вистачає на оплату адвокатів та на поїздки до Росії. І з врахуванням того, що гроші на це у бюджеті заклали. Цікаво ще й таке, що у Росії наші політв’язні ще залишилися, їх там близько 100, а от закону щодо них у країні нема. Його намагаються напрацювати уже чотири роки. Нібито є остаточний варіант, та до парламенту він досі не потрапив.

Цим законопроектом Україна визнає, що існує така категорія осіб – жертв російської агресії. А це передбачає і оплату адвокатів, і психологічну підтримку, і оплачені поїздки, і реабілітацію після звільнення.

По самій же ситуації на Донбасі, радники лідерів нормандського формату мають зустрітись вже найближчим часом.

Теги: , ,

По темі

Спеціальні арени та готель: Київ планують зробити кіберстолицею Європи
Спеціальні арени та готель: Київ планують зробити кіберстолицею Європи
Найкращі грибні місця під Києвом та як правильно збирати (КАРТА)
Найкращі грибні місця під Києвом та як правильно збирати (КАРТА)
98% будинків у Києві готові до опалювального сезону
98% будинків у Києві готові до опалювального сезону
Заповненість ліжок майже 70%: Київ внесуть до помаранчевої зони
Заповненість ліжок майже 70%: Київ внесуть до помаранчевої зони
Ресторатор, меценат, кандидат у мери Києва. Що відомо про Сергія Гусовського
Ресторатор, меценат, кандидат у мери Києва. Що відомо про Сергія Гусовського
Можна торкатись, жбурляти та бити: у Києві відкрився унікальний музей науки на ВДНГ
Можна торкатись, жбурляти та бити: у Києві відкрився унікальний музей науки на ВДНГ
Нові кільцеві дороги не врятують Київ від заторів, потрібен закон про агломерації – Гусовський
Нові кільцеві дороги не врятують Київ від заторів, потрібен закон про агломерації – Гусовський
Злива затопила вулиці та повалила дерева: фото та відео наслідків негоди в Києві
Злива затопила вулиці та повалила дерева: фото та відео наслідків негоди в Києві

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх