Нагадати про кожного: по всій Україні проходять акції на підтримку в’язнів Кремля

Нагадати про кожного. Під таким гаслом у багатьох містах України 10 жовтня триває акція на підтримку в’язнів Кремля. Рідні закликають владу через 6 років війни ухвалити закон, що має захищати та підтримувати політв’язнів, які сидять за гратами у Росії та на українських окупованих територіях.

Наразі держава сплачує родинам до 100 тис. грн на рік, але цього не вистачає на оплату адвокатів та на поїздки до Росії. І з врахуванням того, що гроші на це у бюджеті заклали. Цікаво ще й таке, що у Росії наші політв’язні ще залишилися, їх там близько 100, а от закону щодо них у країні нема. Його намагаються напрацювати уже чотири роки. Нібито є остаточний варіант, та до парламенту він досі не потрапив.

Цим законопроектом Україна визнає, що існує така категорія осіб – жертв російської агресії. А це передбачає і оплату адвокатів, і психологічну підтримку, і оплачені поїздки, і реабілітацію після звільнення.

По самій же ситуації на Донбасі, радники лідерів нормандського формату мають зустрітись вже найближчим часом.