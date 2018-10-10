Нагадує Прип’ять: вибухи складів під Ічнею перетворили Августівку на руїни

Село Августівка розташоване прямо біля військових складів, що зайнялися минулої ночі й горять досі. Хоч офіціно населений пункт поки закритий, сюди об’їзними дорогами повертаються додому люди. Місцеві обурюються: коли вибухали снаряди, всіх пускали, тепер забрати речі, нагодувати залишену худобу неможливо.

Сама Августівка від ранку нагадує Припять – село вимерло. На ночівлю тут ніхто не залишався. Сюди полетіли перші снаряди, перетворюючи житлові будинки на суцільні руїни.

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Місцеві, яким вдається пробратися до села, переважно забирають залишені речі. І виїжджають, бо більшість хат вже не придатні для життя.

Фермерське господарство Августівки перетворилося на справжнє звалище боєприпасів. Один зі снарядів влетів прямо в кабіну новенького американського трактора. А от снарядами, які знайшли в полях, саперні машини буквально завалені догори.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в ГПУ виключили одну з версій вибухів в Ічні

Опубліковано Жовтень, 10 в 20:45



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