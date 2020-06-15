Нагодувати та підняти настрій. Як компанія Водный мир здійснила ребрендинг

Ми є те, що ми їмо – тому дуже важливо харчуватися правильно. Дієтологи рекомендують вживати більше овочів, фруктів, горіхів, риби та морепродуктів.

Особливо під час карантину, коли організму може бракувати вітаміну D, йоду та Омега-3.

Тому виробники намагаються бути максимально корисними та хоч якось підняти людям настрій у цей непростий для всіх час. Ребрендинг компанії Водный мир – яскравий тому приклад.

Під час карантину важливо стежити за своїм харчуванням та обирати корисні продукти. Новий логотип Водный мир – це символ позитиву, і саме з таким настроєм легше пережити цю кризу.

Заклади громадського харчування, залишившись на карантині без своїх звичних клієнтів, почали частувати обідами лікарів. У Києві, Дніпрі та Харкові ресторан Мафія з самого початку епідемії готує безкоштовні ланчі для медиків, обіцяють так робити до завершення обмежень.

Лікарі за гарячий домашній обід дякують, бо в такому стресі про їжу їм навіть ніколи думати.