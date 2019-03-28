Нагороду Омеляна Ковча отримали чотири капелани

На державному рівні цьогоріч проходить вшанування постаті греко-католицького священика отця Омеляна Ковча, який загинув мученицькою смертю в нацистському концтаборі Майданек за те, що рятував євреїв під час Голокосту. У 2019 році виповнюється 135 років з дня народження жертовного священика та 75 років з дня його мученицької смерті.

Щороку вручають відзнаку його імені тим, хто своєю жертовністю, працею, благодійністю і абсолютною гуманністю роблять життя кращим. В нинішній рік відзначають капеланів, які пліч-о-пліч із вояками на фронті.

Я маю досвід з війни і знаю, що вояк почуває себе найкраще на лінії фронту, коли бачить там лікаря і духівника.

Цим словам рівно 100 років. І належать вони греко-католицькому священику Омеляну Ковчу, який врятував тисячі життів. У польсько-українських боях за Галичину був капеланом на передовій. Так само жертовно під час Другої світової Омелян Ковч рятував євреїв від неминучої смерті.

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За це його кинули до табору смерті. За жертовність і мужність Папа Іван Павло другий визнав Омеляна Ковча Блаженним. І вже увосьме вручають відзнаку його імені – за благодійність, героїчні вчинки, за міжнаціональне та міжрелігійне порозуміння.

Тож чотири капелани різних конфесій – нинішні лауреати нагороди, яку називають Оскаром жертовності.

Сотні капеланів греко- і римо-католиків, представників православної і протестантських церков нині рятують душі на передовій, і не розділяють бійців за конфесіями. Бо не важливими були і Омеляну Ковчу ані релігія, ані етнічне походження тих, кого він рятував.

До слова, Оскар милосердя: хто цього року здобуде відзнаку Омеляна Ковча.

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