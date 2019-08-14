Найагресивніша пухлина мозку: 16-річний футболіст потребує допомоги

У 16 років життя тільки мало би вийти на новий етап, тим паче, коли ти спортсмен, футболіст і маєш не одну мрію. Однак Нікіта Малецький у цьому віці мусить долати страшну хворобу – гліобластому – це агресивна пухлина в мозку.

Нікіта завжди був здоровим та загартованим.

За матч пробігав по 7 кілометрів. Аж раптом організм подав невідомий досі сигнал. МРТ показало – у 16-літнього юнака пухлина в мозку, найагресивніша з усіх можливих.

Пухлину видалили, однак хвороба дуже живуча, і операція її не вбиває. Українська медицина в боротьбі з нею безсила.

Найновіший метод лікування є в Німеччині. Клініка в Кельні готова лікувати хлопця. Але потрібно 1 мільйон 350 тисяч гривень.

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Допомогти врятувати юного футболіста дуже просто. На сайті Української Біржі Благодійності можна знайти історію Нікіти, і навіть найменша пожертва – шанс на його здорове життя.

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