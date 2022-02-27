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Факти / Відео / Україна

Найбільша лікарня Львова готова приймати хворих

Олена Баранова Відеоредактор

Найбільша медустанова країни – Перше медичне об’єднання Львова, готується приймати поранених. Три лікарні переведені на військові рейки. Усіх пацієнтів, окрім тяжких, виписали.

На дахах лікарень і поліклініки нанесені знаки червоного хреста і напис “госпіталь”. Відповідно до Женевської конвенції у воєнний період емблема червоного хреста є захисним знаком, тобто знаком гуманності. Це визнано майже всіма державами, зокрема Росією.

Тобто, зі свого боку ми сигналізуємо, що всередині будівлі – поранені та хворі. Атаки на такі об’єкти заборонені та є серйозним порушення норм міжнародного гуманітарного права.

За відсутності зв’язку взагалі: чи мобільного, чи стаціонарного, чи інтернету, бригада екстреної медичної допомоги перейдуть в режим патрулювання вулиць. Вони будуть патрулювати вулиці з мигалками без сирени. У випадку наявності пацієнта на борту екстреної медичної допомоги вони будуть їхати з включеною сиреною.

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