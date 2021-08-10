Найбільша загроза для дітей: штам Дельта набирає обертів в США

Штам Дельта у США набирає обертів. Щодня у країні фіксують понад 100 тис. інфікованих. На щастя, більшість вакцинованих долає хворобу легко.

А от під найбільшою загрозою нині діти. Штам Дельта для них більш небезпечний, ніж попередні штами.

Госпіталізація дітей зросла на 300-400%. А в Штатах дітям віком до 12 років вакцинація заборонена.

За даними лікарів, на те, що діти більше вразливі до Дельти вказують: серйозність симптомів, кількість госпіталізацій, і збільшення відсотку дітей, які перенесли коронавірусну інфекцію легко, але тепер страждають від так званих довготривалих ефектів Covid-19.

Особливо тривожна ця ситуація із точки зору освіти. У 2020-2021 навчальному роках більшість дітей у США навчалися дистанційно, і багато з них відстали від програми.

Тепер додаткові виклики створює нова хвиля коронавірусу.

Тим часом медексперти зауважують: щоб захистити дітей, потрібно:

якщо дитині від 12 років – то вакцинувати її;

якщо від 5 до 11 років – то всі дорослі в їхньому оточені мають бути вакциновані, а в школах усі повинні носити маски.

Вакцинація в США

На щастя, темпи вакцинації в країні знову збільшуються і зараз починають вакцинуватись навіть скептики щеплення.

На це впливає більша загроза штаму Дельти, спеціальні обмеження влади для невакцинованих осіб, а також вимоги багатьох роботодавців.

Так, великі компанії у США вводять обов’язкову вакцинацію, крім того, усі держслужбовці мають бути щеплені.

Ще певна група людей наважується на вакцинацію лише після трагічних випадків, які сталися з близькими або ж з ними особисто.

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