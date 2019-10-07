Найбільше людей з часів Революції Гідності. Проти чого протестували по всій Україні

Тисячі людей по всій Україні вийшли на мітинги. У центрі столиці нарахували близько 10 тис. активістів. Люди вимагали, щоб президент Зеленський пояснив, яких саме червоних ліній країна не перетинатиме, виконуючи зобов’язання за так званою формулою Штайнмаєра.

У Києві на Майдані поліція нарахувала близько 10 тис. мітингарів. Таке велелюдне віче було вперше після Революції Гідності, українці закликають зупинити капітуляцію. Так вони називають згоду на так звану формулу Штайнмаєра, тобто проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ на непідконтрольних територіях, якому передуватиме розведення військ.

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Воно має бути дзеркальним, та люди не вірять, що Росія піде на поступки. Особливий статус Донбасу, який має розпочатися у день проведення виборів, називають початком федералізації, а ще бояться, що до влади на Сході прийдуть люди з антиукраїнськими настроями.

На віче звернулися до демократичної опозиції у парламенті створити платформу Ні капітуляції. Якщо влада не дослухається до мітингарів і таки імплементує формулу Штайнмаєра – акції протесту будуть безстроковими.

Загалом мітингували 20 українських міст. Щоправда, глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що людям заплатили. У соцмережах він вивісив фотографії, де мітингарям нібито обіцяють по 100 грн за годину протестів.

А от спікер Верховної Ради в інтерв’ю одному з телеканалів заявив, що червоних ліній у законі про особливий статус не перетнуть. Йдеться про територіальну цілісність і суверенітет України. Дмитро Разумков запевнив, що вибори можуть відбуватися винятково за українським законодавством і коли на Донбасі не буде кулеметів, танків та іншої зброї.

Нагадаємо, з 1 жовтня по всій Україні розпочалися протести проти імплементації формули Штайнмаєра.

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