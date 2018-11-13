Найбільше постраждають села. Укрпошта звільнить 30% листонош

Укрпошта анонсує 30% скорочення власного адміністративно-управлінського персоналу. Як заявляють в компанії, це пов’язано із збитками, які Укрпошта отримала за останні роки. А також з тим, що тариф на доставку пенсій, яке здійснює Укрпошта не переглядався вже 14 років. Особливо таке скорочення може сказатися на сільських поштових відділеннях.

На відміну від міст, листоноша в селі – це ще й пересувна крамничка. Адже більшість клієнтів не можуть самостійно навіть сходити до магазину.

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Під оптимізацію, яку проводить керівництво компанії Укрпошта, потрапляють майже сімдесят листонош у Запорізькій області. Для прикладу, у Мелітопольському районі на три населених пункти залишається одне поштове відділення, начальник якого буде сам працювати і листоношею. Таким чином, чотири дні на тиждень відділення буде зачинено. Ситуація ускладняється ще й тим, що єдиний на три селища банковий термінал саме на пошті.

У самому керівництві компанії Укрпошта заявляють, що така оптимізація дасть змогу збільшити заробітну плату листоношам та відійти від низьких ставок.

До слова, Укрпошта може закрити до 7 тис. відділень: що робити людям у селах.

Опубліковано Листопад, 13 в 20:06



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