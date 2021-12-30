Найбільші гори, водоспад та стародавні міста: де відпочити в Туреччині взимку

Туреччина вабить туристів навіть узимку. Можна не тільки відпочити біля басейну, а й побачити унікальні місця. Наприклад – провінція Ерзурум. Стародавні місця, мальовничі гори, один із найвищих водоспадів у світі, мечеті часів Візантійської імперії та чудові гірськолижні курорти.

Місто Ерзурум розташоване на висоті 2000 м над рівнем моря. Попри численні війни та руйнування, чимало пам’ятників збереглися. Символ міста – медресе з двома мінаретами Чіфте Мінареллі заввишки 26 м. Мінарети прикрашені казковим різьбленням, мають два поверхи, внутрішній двір, 37 кімнат і мечеть. Колись тут вивчали релігію, а зараз це місце слугує музеєм.

Навпроти, через площу – фортеця, зведена 2,5 тис. років тому. Звичайно, від тієї твердині лишилися тільки підмурки. Нинішній замок звів імператор Феодосій у V столітті. З внутрішніх будівель збереглися тільки мечеть і вежа, з якої відкриваються неймовірні краєвиди.

За 70 км від Ерзурума — Нарманські казкові димарі, відомі в народі як земля червоних фей. Тут 15 км долин. Казкові димоходи Нарман називають геологічно унікальними. У світі таких див лише три — у США, Чилі й Туреччині.

– Цим скелям мільйон років. Це унікальне місце. Ми знаємо, що тут є навіть печери, хоча люди там не жили. Ми приїхали сюди погуляти на весь день, – розповідає турист Ойказ із коханою.

Неподалік розташоване озеро Тортум, яке утворилося внаслідок зсуву, що перекрив долину.

Також тут є однойменний водоспад Тортум – один із найбільших у світі — заввишки 48 м. Його краще відвідувати саме в сутінках — неймовірне видовище.

Туристам тут безпечно навіть уночі.

– У нас немає злочинів. Навіть судді немає і приміщення суду. Проживає 8 тис. осіб. Туристи впродовж року приїздять знайомитися не лише з краєвидами, а і з нашою культурою, – розповідає мер міста Узундере Хілмі Актопрак.

А ще — туристи мусять скуштувати турецький Джа кебаб. Його готують з баранини та телятини за особливим рецептом. Місцеві жителі розповідають — м’ясо маринується два дні.

Зимова Туреччина буде цікавою любителям краєвидів, смачної кухні та гірських лиж. Траси курорту Паландокен чекатимуть на туристів до квітня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.