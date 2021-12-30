Найбільші гори, водоспад та стародавні міста: де відпочити в Туреччині взимку
Туреччина вабить туристів навіть узимку. Можна не тільки відпочити біля басейну, а й побачити унікальні місця. Наприклад – провінція Ерзурум. Стародавні місця, мальовничі гори, один із найвищих водоспадів у світі, мечеті часів Візантійської імперії та чудові гірськолижні курорти.
Місто Ерзурум розташоване на висоті 2000 м над рівнем моря. Попри численні війни та руйнування, чимало пам’ятників збереглися. Символ міста – медресе з двома мінаретами Чіфте Мінареллі заввишки 26 м. Мінарети прикрашені казковим різьбленням, мають два поверхи, внутрішній двір, 37 кімнат і мечеть. Колись тут вивчали релігію, а зараз це місце слугує музеєм.
Навпроти, через площу – фортеця, зведена 2,5 тис. років тому. Звичайно, від тієї твердині лишилися тільки підмурки. Нинішній замок звів імператор Феодосій у V столітті. З внутрішніх будівель збереглися тільки мечеть і вежа, з якої відкриваються неймовірні краєвиди.
За 70 км від Ерзурума — Нарманські казкові димарі, відомі в народі як земля червоних фей. Тут 15 км долин. Казкові димоходи Нарман називають геологічно унікальними. У світі таких див лише три — у США, Чилі й Туреччині.
– Цим скелям мільйон років. Це унікальне місце. Ми знаємо, що тут є навіть печери, хоча люди там не жили. Ми приїхали сюди погуляти на весь день, – розповідає турист Ойказ із коханою.
Неподалік розташоване озеро Тортум, яке утворилося внаслідок зсуву, що перекрив долину.
Також тут є однойменний водоспад Тортум – один із найбільших у світі — заввишки 48 м. Його краще відвідувати саме в сутінках — неймовірне видовище.
Туристам тут безпечно навіть уночі.
– У нас немає злочинів. Навіть судді немає і приміщення суду. Проживає 8 тис. осіб. Туристи впродовж року приїздять знайомитися не лише з краєвидами, а і з нашою культурою, – розповідає мер міста Узундере Хілмі Актопрак.
А ще — туристи мусять скуштувати турецький Джа кебаб. Його готують з баранини та телятини за особливим рецептом. Місцеві жителі розповідають — м’ясо маринується два дні.
Зимова Туреччина буде цікавою любителям краєвидів, смачної кухні та гірських лиж. Траси курорту Паландокен чекатимуть на туристів до квітня.