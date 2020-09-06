Найбільший набір за всю історію. Академію Держприкордонслужби поповнили 372 курсанти

Присягнули на вірність Україні та зобов’язались завжди бути на сторожі рідного кордону. Академію Держприкордонслужби поповнили 372 курсанти. Це найбільший набір за усю історію навчального закладу.

Бойові дії на Сході України та складна ситуація з пандемією вимагають на кордонах більше вояків. Вони усі пройшли місячну підготовку у польовому центрі забезпечення, отримали перші навички з вогневої, фізичної, інженерної та топографічної підготовки.

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Їх називають елітою українського війська – саме прикордонники першими беруть на себе удар ворога. Але складність професії не лякає ще вчорашніх випускників.

З Одеси та Вінниці, Дніпра та Маріуполя, Тернополя і Львова – ці курсанти з усієї країни в один голос присягнули на вірність державі. Кілька років вони наполегливо навчалися, аби здійснити свою мрію.

Цьогоріч в академії черговий великий набір – майже 400 курсантів. Прикордонна служба постійно реформується, а державний кордон потребує більше кваліфікованих вояків.

Нині в академії більше працюють саме над посиленням факультетів оборони кордону та правоохоронної діяльності. Однак сталої навчальної програми немає – вона постійно змінюється, як і вимоги щодо захисту кордонів України.

Посилення кордону з Білоруссю

Україна посилила охорону кордону з Білоруссю. У Держприкордонслужбі заявили, що такі заходи необхідні для того, щоб не допустити нестандартних ситуацій і попередити будь-які провокації. Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко також зазначив, що прикордонні загони і дільничні інспектори будуть збирати інформацію з українського боку. Це допоможе захистити державний кордон.

Він підкреслив, що є інформація про те, що в Білорусі прикордонники також зараз працюють в посиленому варіанті. Однак зараз на кордоні все спокійно і без провокацій.

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