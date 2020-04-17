Найбільший обвал за 100 років: чи готова Україна до світової нафтової кризи

У світі розгортається найбільша за останні 100 років нафтова криза. Попит на чорне золото, а з ним і ціни, сенсаційно впали. Паралельно продовжує дешевшати й газ. Влітку фахівці очікують на ще нижчі ціни. Споживачі від такої тенденції виграють, однак на цьому позитив може скінчитися.

Експерти попереджають, що ця криза вдарить і по Україні. Насамперед це відчують видобувні компанії, бо ціни на вуглеводні можуть не покрити навіть їх собівартості. Та без газу країна не залишиться. З опалювального сезону ми вийшли з найбільшими за 30 років запасами в підземних сховищах, які становлять майже 16 млрд кубометрів газу. Крім того, на рахунках державного Нафтогазу понад $3 млрд. Такий запас міцності дозволить газовикам пережити й цю кризу. Докладніше у сюжеті Олексія Савіцького.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як карантин вплинув на фінансове становище українців.

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