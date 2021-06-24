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Вікторія Яснопольська |

Найбільший в Україні: у Харкові відкрили центр по виробництву ПЛР-тестів

Спеціалісти Центру вже завершують розробку тест-систем, які зможуть виявляти небезпечний Covid-штам Дельта. Проте йдеться не тільки про діагностику Covid-19, а й онкологічних і спадкових захворювань.

У Харківському центрі використовують розробки українських науковців і обіцяють працевлаштувати тут випускників медичних і біологічних факультетів харківських вишів. Нині тут працює біля трьох десятків фахівців.

– Ми можемо протягом кількох днів розшифрувати будь-який новий штам, десь в межах кількох днів або тижня зібрати для нього тест-систему, – запевняє завідувачка лабораторії Любов Столяр.

За словами, виконуючого обов`язки Харківського міського голови Ігоря Терехова, Центр має унікальне обладнання, якого немає ніде в Україні, окрім Харкова.

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Виробництво тест-систем в Харкові запустили ще рік тому. За цей час вже проведено близько 3 млн досліджень по всій країні.

Та новий лабораторний центр зможе збільшити і потужності, і діапазони аналізів, запевняють працівники. Від цього виграє не тільки місто. Адже потужність Центру дає можливість задовольнити своєю продукцією потреби всієї України.

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