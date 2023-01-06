Найближче майбутнє планети залежитиме від ходу війни: що несе Україні та світу 2023 рік

Стабільність чи політичний хаос, економічне зростання чи рецесія, мир чи війна ? Який він – світ майбутнього? У світової преси широкий діапазон думок. Найближче майбутнє планети диктуватиме російське вторгнення, а увага світових лідерів буде прикута до ходу війни, пише The Economist.

Геополітика норовить стати непередбачуваною, якщо напад Росії триватиме роками, але це якщо розмиється чітка позиція між державами. Україну точно не позбавлять підтримки Заходу. Якщо політика Вашингтона і зміниться – лише в кращий бік. Програшу українців світ не допустить. Однак потужна світова підтримка Україні навряд чи завадить розпочати нові збройні конфлікти.

У що переросте напруження між Китаєм і Тайванем, Індією і Пакистаном, Туреччиною і Грецією, Ізраїлем і Палестиною? На планеті розпочнеться розподіл земель і прав. Не уникнути багатьох протистоянь, однак найменш ймовірне – Пекін-Тайбей.

Щодо України Пекін і надалі притримуватиметься неоднозначної позиції. Із кожною країною Піднебесна вибудовує свої відносини. Однак до Росії нової прихильності теж не буде. Москва вже точно не має права щось диктувати Китаю. Армія окупанта частіше програє, ніж перемагає, а лузерів не люблять. Азія краще зацікавлено розгляне план миру президента Зеленського. Він прозвучав на саміті G20.

Не лише політичне, а й економічне торнадо пронесеться світом. Шалену інфляцію ще з минулого року добре пам’ятають європейці та американці. По-справжньому розкочегарила інфляцію війна Росії в Україні. Від її початку Москва на 80% скоротила поставки газу до ЄС, накрутивши його вартість.

Енергетичний шок підштовхнув ціни у всіх галузях економіки. Вартість грошей зростає. Рецесію прогнозує і МВФ. Його очільниця Крісталіна Георієва каже, що рік буде значно важчий для світової економіки, ніж минулий.

Економічний спад упродовж двох кварталів прогнозують економісти Сполученим Штатам та Європі. Та якщо у США спад можуть і не відчути, то у Європі він сягне 1-2 %. Посилити світову кризу може Китай. Його економіка ослаблена власними політичними помилками. Передусім нульовою толерантністю до ковіду і жорстким локдауном. Це може сповільнити економіку Піднебесної.

Та на Україну світова рецесія навряд чи вплине. Важливо лише, щоб вона не затяглася. Натомість Росія, яка всіма силами намагалася вдарити по союзниках України, від рецесії в Європі лише програє. Ціни на її газ і нафту падатимуть ще нижче. А ЄС успішно вчиться жити без них, бо остаточно переконався: енергетика для Москви – зброя, яку вона здатна застосувати будь-коли. Тож, якщо вірити аналітикам, готуйтесь, панове, до непростої політичної та енергетичної реальності світу.

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