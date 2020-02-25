Найдорожчі надра Європи. Як працює ринок землі у Нідерландах

Поки в Україні впроваджують ринок землі, у Нідерландах він вже працює. Та через високу вартість землі, дрібним фермерам виживати складно, вони змушені брати кредити. Земля, де вирощують овочі, зазвичай належить містам. Вже кілька років муніципалітети орендують її під сади.

Така форма співпраці для багатьох єдиний спосіб займатися фермерством у Нідерландах. Ринок землі тут один із найвідкритіших, обмежень для іноземців немає. Будь хто може купити необмежену кількість гектарів. Однак, земля в Нідерландах найдорожча в Європі. Середня вартість сільськогосподарської землі – 80 тис. євро за 1 гектар. Деталі у сюжеті Людмили Корнієвич з Радіо Свобода.

Нагадаємо, 21 лютого народні депутати продовжили роботу щодо проекту закону Про ринок землі. Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради парламентарі розглянули 312 правок до зазначеного проекту закону.

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